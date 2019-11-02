تركي_فضح_عفيفي يتصدر تويتر.. وتفاصيل وكواليس خناقة ’’آل الشيخ‘‘ مع الإعلامي

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#تركي_فضح_عفيفي"، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، بعد الرسائل الحادة المتبادلة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والإعلامي أحمد عفيفي.

وأكد رواد تويتر، أن تركي الشيخ، أفحم أحمد عفيفي، بردوده القوية، مؤكدين أن عودته للنادي الأهلي، سببت صدمة لمسئولي الزمالك، خاصة بعد قطع المستشار السعودي الدعم المادي عنهم.

وشن عفيفي هجوماً حاداً على تركي الشيخ، في فيديو لايف بثه عبر صفحته الشخصية على موقه التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودته لدعم النادي الأهلي.

وقال عفيفي، الذي عينه في وقت سابق، تركي الشيخ متحدثاً رسمياً باسم نادي "بيراميدز" الذي كان مملوكا للمستشار: "أنت الآن تريد مصالحة جمهور الأهلي ، فماذا عن الناس الذين وقفوا بجوارك في أزماتك التي صنعتها أنت مع إدارة الأهلي"، في إشارة إلى نادي الزمالك.

وأضاف عفيفي: "أنت وعدت الآخرين (الزمالك) ببناء ستاد للفريق، والآن تراجعت عن الأمر وقررت أن تبنيه للأهلي"، متسائلاً: "كيف سيراك الزملكاوية بعد هذا الموقف؟"

كما تساءل عفيفي عن سر مقولة آل الشيخ "اللي يلعب معانا يستحمل أو يتعور"، ومن يقصد بهذه الجملة، وهل المقصود بها هم من فتحوا له أبواب ناديهم واستقبلوه استقبال الأبطال؟.

من جانبه، كتب تركي آل الشيخ منشوراً على صفحته على "فيس بوك" للرد على هجوم عفيفي.

وقال آل الشيخ: "في البداية أحب اشكرك على صراحتك بس عاوز منك تستحمل صراحتي ، وأنا أخوك وانتى عارف يا أحمد معزتك عندي ( ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملاء حرد زيك على الملاء)".

وأضاف قائلاً: اولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش اني بشجع في مصر الاهلي؟! ، ثانياً هل انا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي ؟! ثالث حاجة هل قدمت شيء أو لم اقدم ؟! رابع حاجة انى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم غو لا أقدم خامس حاجة أنا قررت وبوضوح اني لن ادعم بعد اليوم الا الفريق الي بشجعه سادس حاجه وملهاش علاقة في الموضوع حزور الخطيب قريباً اطمن عليه لو حابب تزعل زيادة .وستفضل أخ وعزيز ياكابتن والي يلعب.... كمل براحتك".

وأضاف تركي آل الشيخ في منشور آخر: "مره اخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب اتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن انتى مصر على الصراحه بخذ صراحه ... اولاً - بنسبة ل موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله ... ثانياً - علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع ل تقديري ... ثالثاً - مهو اكيد حب الجمهور في الاستقبال ل اسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب ... واهم سبب اني اهلاوي ... رابعاً - الرهان على حاجه مش موجودة اساسا مش في محله ... خامساً - واحد ورجع ل بيته واهله زعلان ليه ؟ ... سادساً وده المهم ... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك"

وكان آل الشيخ قد بادر للصلح مع مسئولي وجماهير النادي الأهلي، بعد أشهر من الخلاف الذي دب بينهما، وذلك من خلال عدد من المنشورات المتتالية التي كتبها عبر صفحته الرسمية.

وانطلقت رحلة المنشورات بقوله: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة، وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا... لكن سامحت، لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له، وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض، دعوت له بالشفاء.. هذه أخلاق العرب، وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له، أو التقليل منه، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تُفهم الرسالة جيدا".

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وأضاف آل الشيخ في منشور آخر: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي، هو سُباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، لذلك أعلن وبنية خالصة، مسامحة الجميع، والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وكتب آل الشيخ منشوراً وجه فيه الشكر لجماهير النادي الأهلي، التي وصفها بـ"جمهور الأهلي الحقيقي"، على ردود أفعالهم الإيجابية بشأن مبادرته بإنهاء الخلاف مع النادي الأهلي "أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".

التنازل عن القضايا

وأعلن آل الشيخ عن تنازله عن القضايا المرفوعة من جانبه ضد عدد من جماهير الأهلي، بتهمة سبّه.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته بالفيس بوك: "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظاميا أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذلك".

زيارة الخطيب

وأرسال تركي آل الشيخ مندوباً عنه للاطمئنان على رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، بعد وعكته الصحية الأخيرة.

ونشر “آل الشيخ” عبر حسابه على “فيس بوك” صورا لمندوبه، الذي أرسله للخطيب بالورود للاطمئنان على صحته، وقال: "الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته".

وأضاف: "وصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته إن هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي أنا وبيبو رجالة ونستحمل، أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة.. عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة.. اختشوا، وحقها وبناتها على راسي من فوق وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى.. آمين".

علاج مؤمن زكريا

كما أعلن تركي آل الشيخ عن تكفله بعلاج نجم النادي الأهلي مؤكن زكريا.

ونشر آل السيخ على صفحته الشخصية فيس بوك فيديو رفقة مؤمن قائلا:" الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله".

وأنهي أل الشيخ تعليقة :" السعودية ومصر ايد وحدة، والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".