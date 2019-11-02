شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبدل "الناشئين" فى معسكر أكتوبر استعداداً لجولدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك ، بقيادة الصربى ميتشو، ضم ثلاثى من الناشئين بالنادى لمعسكر الفريق الأول المقام بمدينة 6 أكتوبر، وهم أحمد عيد وحسام عبد المجيد مواليد 2001 ومحمد طارق مواليد 2002.

يأتى قرار الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بضم الثلاثى عيد وعبد المجيد وطارق عقب مشاركتهم مع فريقهم أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين، ومن المقرر أن يشاركوا فى تدريبات الفريق الأول بالقلعة البيضاء مساء اليوم.

فيما سمح الجهاز الفنى للزمالك بعودة الثلاثى يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود لفريق الناشئين مواليد 1999 للمشاركة معه في لقاءه أمام إنبي غداً ببطولة الجمهوريه للناشئين.

ومن المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك غداً، الاثنين، على أن يخوض الأبيض مواجهة ودية عقب ختام المعسكر عصر الغد مع جولدى على ملعب النادى الأبيض استعدادا لخوض المنافسات المقبلة فى الدورى والبطولة الافريقية، حيث يرتبط بمواجهة إنبى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى، كما سيخوض مباراة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر الجارى.