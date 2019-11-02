شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التعليم المدنى مقرا لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر بصفة رسمية اختيار مركز التعليم المدنى بالجزيرة مقرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتنطلق البطولة فى الفترة من 8 لـ 22 نوفمبر الجارى، حيث تقام المباريات على ملعبى استاد السلام والقاهرة الدولي.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة قد اعلنت أسعار تذاكر مباريات البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى.

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وحددت اللجنة لمباراتى الافتتاح يوم 8 نوفمبر مصر مع مالى والكاميرون مع غانا 350 جنيها (22 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتازة 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها ( 5دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).

وجاءت مباريات غانا مع مصر ومالى مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر على النحو التالى: 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتازة 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيها (3دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

بينما تم تحديد أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا يوم السبت 9 نوفمبر، وأيضاً كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).