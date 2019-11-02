المنتخب الأوليمبي يبدأ محاضرات الفيديو استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب اليوم عقد محاضرات للاعبين، يتم خلالها مشاهدة مباريات المنتخبات المنافسة فى بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة المقبل وعلي الأخص الفريق المالى الذى سيواجهه الفراعنة فى الافتتاح.
وحرص الجهاز الفنى بقيادة شوقي غريب على تدوين بعض ملاحظاته وتوجيه اللاعبين للحل الأمثل فى تلك المواقف.
وكان الجهاز الفني قد شاهد تلك المباريات أكثر من مرة وتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المالى.
وقبل محاضرة الفيديو تحدث شوقى غريب مع اللاعبين مؤكدا أننا دخلنا مرحلة الجد وطالب الجميع بالتركيز سواء في المحاضرات أو التدريبات.
الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي مع اللاعبين
الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
شوقي غريب في محاضرات المنتخب الاوليمبي
لاعبو المنتخب الاوليمبي في المحاضرات
لاعبو المنتخب الاوليمبي
محاضرات فنية للمنتخب الاوليمبي
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