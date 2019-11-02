شكرا لقرائتكم خبر عن أنيلكا يزور مران الأهلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ب الأهلى، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي أنيلكا، الذى حضر مران الفريق مساء اليوم بنادى شباب أهلي دبي، فى ثالث أيام المعسكر التدريبى فى الإمارات.

وتواجد أنيلكا فى مران الأهلى على هامش زيارته للإمارات وحرص على حضور المران.

Advertisements

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدنى وبعض الفقرات الفنية، وذلك فى إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولى وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.