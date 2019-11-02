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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 2 / 11 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية، لذا نستعرض أهم 7 أخبار نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

حدد مسئولو منتخب مصر السادسة مساءً موعداً للمباراة الودية التى يخوضها الفراعنة أمام منتخب ليبريا الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن التحضيرات لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 80 ألف مشجع فى المباراتين اللتين يخوضهما المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استاد برج العرب أمام ليبيريا وكينيا.

بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكراً مفاوضات ضم رمضان صبحي صانع العاب الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ليعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي ويست بروميتش الإنجليزي.

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كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه رفض ضم السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى للمرة الثانية على التوالى، بسبب المغالاة المالية للنادى واللاعب.

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة على تعديل القيمة المالية فى عقد محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، بعد تم الاتفاق على زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

عقد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ، اجتماعاً مع لاعبى ناديه يحثهم خلاله على بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية التي يخوضها لأول مرة وذلك عندما يلاقى ناديه نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على ستاد الدفاع الجوى.

قرر مسؤولو الزمالك، انضمام عبد الله جمعة الظهيرالأيسرللفريق إلى الثنائى طارق حامد ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق الأبيض، فى قائمة اللاعبين المقررتعديل عقودهم خلال فترة التوقف الحالية.