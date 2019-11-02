شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينتظم فى تدريبات الزمالك فى أكتوبر بعد فترة من الغياب والان مع تفاصيل الخبر
وتماثل محمد أبو جبل للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها وعاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد فترة من غيابه عن القلعة البيضاء عقب تلك الإصابة.
وكان الحارس تعرض لإصابة فى الفترة الماضية تسببت فى استبعاده من مباريات الفريق المحلية والأفريقية قبل أن ينتظم فى المعسكر الحالى وشارك الحارس فى التدريب الصباحى اليوم.
ويقيم الزمالك معسكرًا مغلقا حاليا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لخوض المنافسات المقبلة فى الدورى والبطولة الأفريقية، حيث يرتبط بمواجهة إنبى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى، كما سيخوض مباراة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر الجارى.
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