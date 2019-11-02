شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل ينتظم فى تدريبات الزمالك فى أكتوبر بعد فترة من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد أبو جبل ، حارس مرمى فريق الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض خلال المعسكر الحالى بالسادس من أكتوبر استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

وتماثل محمد أبو جبل للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها وعاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد فترة من غيابه عن القلعة البيضاء عقب تلك الإصابة.

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وكان الحارس تعرض لإصابة فى الفترة الماضية تسببت فى استبعاده من مباريات الفريق المحلية والأفريقية قبل أن ينتظم فى المعسكر الحالى وشارك الحارس فى التدريب الصباحى اليوم.