شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تفاصيل اجتماع لجنة بطولة أمم أفريقيا.. والإيقاف يهدد حارس الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. نور الشربيني أمل مصر فى الاسكواش على قمة العالم للموسم الثاني تواليا Advertisements نور الشربينى برنسيسة الأسكندرية ولاعبة الاسكواش المصنفة الرابعة على مستوى العالم، بطلة لا تعرف المستحيل، حيث توجت أمس ببطولة العالم لسيدات الإسكواش، والتي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار. يواجه كيكو كاسيا حارس ريال مدريد الإسباني السابق وليدز يونايتد الإنجليزي الحالي، خطر الإيقاف لفترة طويلة حال تمت إدانته بتوجيه إهانة عنصرية لنجم تشارلتون أتلتيك.

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