شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يرد على الشائعات: لن أرحل وانتظرونى فى تشكيل الأهلى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيزوالاستقرارالتى تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وأكد صالح جمعة أن معسكرالأهلى فى الإمارات مهم للغاية، والفريق يستفيد منه يوماً بعد الآخر؛ سواء على صعيد الحصص التدريبية أوتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليتعرّف السويسرى رينيه فايلرالمدير الفنى على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسئولية منذ فترة قصيرة.

وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التى حققها قبل توقف مسابقة الدوري، حيث فاز الأهلي في جميع المباريات الست التى خاضها تحت قيادة فايلرمحلياً وأفريقيًا، موضحاً أن مجموعة اللاعبين المتواجدين حالياً فى الفريق مُتكاملة ومتجانسة، ويمتلكون قدرات فنية عالية تؤهلهم لتحقيق طموحات الجماهيروالفوز بجميع البطولات التي يتنافس عيها الفريق.

وأبدى صالح جمعة ثقته فى تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالى، فى ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة أفريقيا والحفاظ على لقب الدورى، كما أبدى إعجابه الشديد بالمديرالفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، قائلا، «لقد تعاملت مع مدربين كثيرين؛ سواء كانوا محليين أم أجانب، وأرى أن فايلرمن أفضلهم؛ لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفتي والنفسي».

وتابع صالح جمعة، «من أهم مزايا فايلرأيضاً شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، موضحاً أن المديرالفني استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب .

وأشارصالح جمعة إلى أن الشواهد والنتائج تؤكد نجاح تجربة فايلر حتى الآن.. لقد بدأ تجربته مع الأهلي بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة إفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك حيث توّج بلقب السوبرالمحلي من خلال عرض قوي والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذى يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق.

وأكد صالح أن البداية الجيدة لـ«فايلر» مع الأهلي أسعدت جماهير الفريق، ومنحت المدير الفني دعماً هائلاً من الجماهير، خاصة أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي.



وأبدى صالح ثقته في أن فايلر سينجح مع الأهلي لأنه يملك كل مقومات النجاح، موضحا أنه لا يخشى على الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة باعتبار أن الاهلي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية وحقق نتائج جيدة، وعلّق، قائلاً: «أثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري .. الفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية .. لدينا ما يقرب من 13 لاعباً في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونحن نستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الإفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة.

وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حالياً، موضحاً أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة وأنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات .

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وتحدث صالح جمعة عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلرالمسئولية، قائلاً: أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمرأحزنني أيضاً لأني أتطلع للمشاركة دائماً في المباريات لهذا فان الفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديا خاصا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات.

وواصل صالح، حديثه قائلاً: «خلال الفترة الأخيرة .. فايلر يتحدث معي كثيراً ودائماً ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيداً ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي الرسمية.



وشدد لاعب الأهلي على أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتفاءل بها .. ويشعر بأنه سيعود أقوى وأفضل في الملعب.. فهو يُركّز كثيراً في المران، ويجد كل الدعم من الجهاز الفني بقيادة مستر فايلر بجانب الدعم الجماهيري اللامحدود، الذي يمنحه الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة لتشكيل الأهلي.

وأكد صالح أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر أنباء وشائعات كثيرة عنه، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيداً أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليًا.

وتابع صالح: «أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي .. وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فـ «مشكلتي» دائماً كانت مع « نفسي».. فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات، وأنا من أملك العودة للتشكيل.. فعندما أكون في قمة التركيز و«أقفل على نفسي» أعود للمشاركة مع الفريق، وهذا حدث معي خلال أكثرمن فترة ماضية نجحت خلالها في المشاركة بفضل التركيزوالاجتهاد في الملعب، وأرى أن هذه الفترة ستتكررمع فايلرلأنني مُتفاءل جداً بوجوده ودوره مع الفريق ككل ومعي بشكل شخصي .

وأوضح صالح جمعة أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي كما يشيع البعض لعدم مشاركته مع الفريق، مشددا على أنه لا يشغل نفسه إلا بالتركيز في الملعب والعودة للتشكيل من جديد، موضحاً أنه أغلق هذا الباب تماماً لرغبته الجادة في البقاء مع الأهلي، وتحقيق نجاحات كثيرة في ظل دعم الجهاز الفني والإدارة والجمهورله، كما أن الأهلي هو منظومة النجاح الأولى، ليس في مصر فقط، لكن في منطقة الشرق الأوسط، لذا فمن الطبيعي أن يحرص كل لاعب على الاجتهاد للمشاركة والبقاء في الأهلي، موضحاً أن عقده مع الأهلي يستمر ثلاثة مواسم ونصف الموسم .

وأشار صالح جمعة إلى أن لديه دافع قوي أيضاً للعودة لمنتخب مصر، ويرى أنه في حالة عودته للمشاركة والتألق مع الأهلي سيكون له دور مع المنتخب، ورغم أن المنافسة ستكون صعبة أيضاً، لكنه يثق تماماً في قدراته التي تؤهله للمشاركة مع الأهلي ومن ثم الانضمام للمنتخب الوطني الأول.