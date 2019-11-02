شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني × 10 معلومات.. درست الإعلام وخاضت 301 مباراة وحصدت 4 بطولات عالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية نور الشربيني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

الخليج 365 يرصد 10 معلومات عن البطلة المصرية فى السطور التالية:

تاريخ ميلاد نور الشربينى

ولدت نور الشربينى فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، لذا احتفلت البطلة المصرية بعيد ميلادها رقم 24 أمس قبل انطلاق مباراة نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش.

الحالة الاجتماعية لنور الشربيني

البطلة المصرية عزباء وفرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطال كبار فى اللعبة.

الدراسة الجامعية لنور الشربينى

درست نور الشربيني الإعلام إلى جانب ممارسة الاسكواش.

أسرة نور الشربينى

تتكون أسرة نور الشربيني من أربعة أفرد، بداية من والدها عاطف الشربيني ووالدتها راندا الشربينى وشقيقها عمر الشربينى.

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بطولات نور الشربيني

توجت نور الشربيني ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالي، قبل أن تتوج فى مارس الماضى باللقب الثالث، وفى نوفمبر الجارى باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.

نور الشربيني وبطولة العالم للناشئات

فى عام 2009 فازت نور الشربيني ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

أصغر لاعبة تدخل التنصيف العالمى للاسكواش

أصبحت نور الشربيني أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش علي مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.

نور الشربيني وصدارة التصنيف العالمى

تسلقت نور الشربيني بخطوات ثابتة التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثاني فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف في مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.

التصنيف الحالى لنور الشربينى

تراجعت نور الشربيني حالياً إلى التصنيف الرابع لسيدات الاسكواش بسبب عدم مشاركتها فى أول ثلاث بطولات بالموسم الجارى نتيجة للإصابة فى الركبة.

عدد المباريات التى خاضتها فى مسيرتها الاحترافية

خاضت نور الشربيني 301 مباراة فى مسيرتها الاحترافية حتى الآن بعد مباراة الأمس أمام رنيم الوليلي في نهائي بطولة العالم.