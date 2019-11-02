شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جهاز الزمالك يوجه رسالة لـ"زيزو" بعد غضبه عقب جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على توجيه رسالة إلى محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

وكان "زيزو" قد خضع لجراحة الرباط الصليبى، مساء الخميس، حيث أصيب اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

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ومن المقرر أن يعود "زيزو" إلى القاهرة الاثنين المقبل قادماً من ألمانيا، بعد الجراحة التى خضع لها حيث رافقه محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض ثم عاد إلى القاهرة بعد خضوع اللاعب للجراحة.

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