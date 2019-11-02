شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يلاقى المقاصة ودياً 7 نوفمبر استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختارمختار،على ملاقاة فريق المقاصة ودياً الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري .

وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ويخوض حاليا فريق الإسماعيلى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، مع نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.