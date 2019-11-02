شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يلاقى المقاصة ودياً 7 نوفمبر استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختارمختار،على ملاقاة فريق المقاصة ودياً الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري .
وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
ويخوض حاليا فريق الإسماعيلى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، مع نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتاج الحربى يلاقى المقاصة ودياً 7 نوفمبر استعداداً لسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.