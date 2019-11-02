مباشر.. أستون فيلا 0 - 0 ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليفربول في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

المباراة ستشهد مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول أساسيًا بعدما اشتكى من إصابة في الكاحل في مباراة توتنهام هوتسبير، في المقابل يشارك محمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا أساسيًا على أن يتواجد أحمد المحمدي بين البدلاء.

ليفربول يتصدر ترتيب قمة بريميرليج برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ساوثهامبتون في نفس توقيت مباراة الليفر وفيلا.

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في المقابل، يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة حيث كان خسر في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل أستون فيلا: هيتون - فريدريك جيلبرت - بيورن إينجلز - تايرون مينجز - مات تارجت - مارفيلس ناكامبا - جون مكجين - دوجلاس لويز - محمود حسن "تريزيجيه" - أنور الغازي - ويسلي مورايس.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبيرتسون - أدم لالانا - جورجينيو فينالدوم - جوردان هيندرسون - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني - محمد صلاح.

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