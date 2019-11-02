التشكيل.. صلاح أساسيًا ضد تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات بريميرليج.

تشكيل ليفربول شهد ظهور محمد صلاح أساسيًا، بعدما اشتكى من الإصابة في الكاحل خلال مباراة توتنهام هوتسبير.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: أدم لالانا - هندرسون - فينالدوم.

خط الوسط الهجوم: ماني - صلاح.

خط الهجوم: فيرمينو.

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في المقابل، شهد تشكيل أستون فيلا ظهور محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بينما تواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: هيتون.

خط الدفاع: جيلبرت - إينجلز - مينجز - تارجت.

خط الوسط الدفاعي: ناكامبا - مكجين.

خط الوسط الهجومي: دوجلاس لويز - تريزيجيه - أنور الغازي.

خط الهجوم: ويسلي.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، في المقابل يحتل أستون فيلا المركز الخامي عشر برصيد 11 نقطة.