صالح جمعة: فايلر أفضل المدربين الذين تعاملت معهم.. وأركز لأكون أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعرب صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وأكد صالح جمعة، خلال حوار أُجري بالفيديو معه من قبل المركز الإعلامي في النادي الأهلي اليوم السبت، أن معسكر الإمارات المُقام حالياً يُعد مهمًا للغاية ويستفاد منه الفريق يستفيد يوماً بعد الآخر سواء على صعيد الحصص التدريبية أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليتعرّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم بشكل أكبر؛ لتوليه المسئولية منذ فترة قصيرة.

وشدد لاعب الأهلي على أن الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التي حققها قبل توقف مسابقة الدوري؛ حيث فاز الأهلي في جميع المباريات التي خاضها تحت قيادة فايلر محلياً وإفريقيًا، موضحاً أن مجموعة اللاعبين المتواجدين حالياً في الفريق مُتكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز بجميع البطولات التي يتنافس عيها الفريق.

وأبدى صالح جمعة ثقته في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري وكذلك إعجابه الشديد بالمدير الفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، قائلا: "لقد تعاملت مع مدربين كثيرين؛ سواء كانوا محليين أم أجانب، وأرى أن فايلر من أفضلهم؛ لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفني والنفسي".

وتابع صالح:"من أهم مزايا فايلر أيضاً شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة"، موضحاً أن المدير الفني استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب.

وأشار صالح جمعة إلى أن الشواهد والنتائج تؤكد نجاح تجربة فايلر حتى الآن:"لقد بدأ تجربته مع الأهلي بفوز مهم خارج الديار أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة إفريقيا، ثم حقق بطولة مهمة أمام الزمالك حيث توّج بلقب السوبر المحلي من خلال عرض قوي والفوز ببطولة قوية وأمام منافسه التقليدي الذي يُعد الفوز عليه بمثابة بطولة خاصة لجماهير الفريق".

وأكد صالح أن البداية الجيدة لـ"فايلر" مع الأهلي أسعدت جماهير الفريق، ومنحت المدير الفني دعماً هائلاً من الجماهير؛ خاصة أن النتائج الجيدة استمرت بعد الفوز بالسوبر المحلي.

ولفت صالح الإنتباه خلال مقطع الفيديو إلى أنه سعيد بالتدريبات التي يؤديها خلال الفترة الماضية:"أركز مع الفريق لأعود أساسيًا مرة أخرى".

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وأبدى صالح ثقته في أن فايلر سينجح مع الأهلي لأنه يملك كل مقومات النجاح، مشيرًا إلى أنه لا يخشى على الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة باعتبار أن الأهلي كان قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية وحقق نتائج جيدة، قائلاً: "أثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري، الفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية لدينا ما يقرب من 13 لاعباً في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الإفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة".

وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حاليًا؛ حيث ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة وأنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات .

وتحدث صالح جمعة عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسئولية، قائلاً: "أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضاً لأنني أتطلع للمشاركة دائماً في المباريات لهذا فالفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديًا خاصًا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات".

وواصل صالح، حديثه قائلاً: "خلال الفترة الأخيرة .. فايلر يتحدث معي كثيراً ودائماً ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيداً ورفع من معنوياتي، وجعلني أجتهد أكثر في التدريبات وأستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي الرسمية".

وشدد لاعب الأهلي على أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتفاءل بها ويشعر بأنه سيعود أقوى وأفضل في الملعب فهو يُركّز كثيراً في المران، ويجد كل الدعم من الجهاز الفني بقيادة فايلر بجانب الدعم الجماهيري اللامحدود، الذي يمنحه الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة لتشكيل الأهلي.

وأكد صالح أن الفترة الأخيرة شهدت تناثر أنباء وشائعات كثيرة عنه، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيداً أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالتك كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليًا.

وأتم صالح حديثه بـ: "أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي، وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فمشكلتي دائماً كانت مع نفسي.. فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات وأنا من أملك العودة للتشكيل فعندما أكون في قمة التركيز و(أقفل على نفسي) أعود للمشاركة مع الفريق، وهذا حدث معي خلال أكثر من فترة ماضية نجحت خلالها في المشاركة بفضل التركيز والاجتهاد في الملعب، وأرى أن هذه الفترة ستتكرر مع فايلر لأنني مُتفاءل جداً بوجوده ودوره مع الفريق ككل ومعي بشكل".