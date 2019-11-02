الكاف يُعلن طاقم حكام مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراتي المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الكيني في افتتاح تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 14 نوفمبر الجاري.

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وتم إسناد مهمة قيادة مباراة مصر وكينيا إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقباً للمباراة من جيبوتي.

أما مباراة مصر مع جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات، والمقرر لها 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر، تم إسنادها إلى طاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الدولي بينيفينيو سينكو ومعه أشومو هيرمان مساعد أول، وخليلو بامبا مساعد ثاني، ورولاند ليونز حكماً رابعاً، وتم تعيين الملجاشي دودا نيرمبو أوفونجي لمراقبة المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، بجانب منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو.