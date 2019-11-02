تعرف على أسعار تذاكر أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام عن أسعار تذاكر مباريات البطولة والتي ستقام في مصر في الفترة بين 8 الى 22 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تلعب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا بملعب استاد القاهرة الدولي، أما المجموعة الثانية تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار بملعب استاد السلام.

ووفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، تم تحديد سعر 20 جنيها للدرجة الثالثة في جميع مباريات البطولة بما فيها مباريات منتخب مصر باستثناء المباراة النهائية، سوف تكون تذكرة الدرجة الثالثة للنهائي بـ50 جنيها.

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر عبر منافذ شركة "تذكرتي" على غرار ما تم في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر يونيو الماضي.

أسعار التذاكر على النحو التالي:

- الإفتتاح (مصر ومالي) بجانب مباراة (الكاميرون وغانا)

350 جنيه (22 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

- الجولة الثانية (مصر وغانا)

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

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- الجولة الثالثة (مصر مع الكاميرون)

- 250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

باقي مباريات الدور الأول

ووفقا لبيان اللجنة المنظمة، أسعار مباريات (نيجيريا مع كوت ديفوار) و(جنوب أفريقيا مع زامبيا) - (كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا) - (وزامبيا مع نيجيريا) - (مالي مع غانا) – (نيجيريا مع جنوب أفريقيا) – (كوت ديفوار مع زامبيا) على النحو التالي:

200 جنيه (13 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

وفيما يخص مباراتي نصف النهائي يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، ستكون على النحو التالي:

250 جنيه (16 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 150 جنيه (9.5 دولار)، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه (3 دولار)، والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار)، والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

أمام بخصوص المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الأسعار على النحو التالي:

500 جنيه (31 دولار) لكبار الزوار، والدرجة الأولى ممتاز 300 جنيه (19 دولار)، والدرجة الأولى 200 جنيه (13 دولار)، والدرجة الأولى العلوية 100 جنيه (6.5 دولار)، والدرجة الثانية 75 جنيه (5 دولار)، والدرجة الثالثة 50 جنيه (3 دولار).