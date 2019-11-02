الفرنسي أنيلكا يحضر تدريب الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي انيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بناديشباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.
وتواجد انيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.
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