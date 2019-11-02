اخبار الرياضه

الفرنسي أنيلكا يحضر تدريب الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي انيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي

شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

وتواجد انيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفرنسي أنيلكا يحضر تدريب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا