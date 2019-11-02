تنشر "الوفد"، قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، بعدما اجتمعت صباح اليوم في مقر الجبلاية. اجتمعت صباح اليوم في مقر الجبلاية. وتضم اللجنة في عضويتها: مجدي الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحصام ولاء وأحمد نسيم. وجاءت القرارات كالتالي: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.