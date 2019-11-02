أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيلته لمواجهة ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 11 من في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي وشهد التشكيل تواجد نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه أساسيًا ليواجه زميله المصري محمد صلاح. ليواجه زميله المصري محمد صلاح. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: توم هيتون Advertisements الدفاع: فريدريك جولبيرت، بيورن انجلز، تيرون منجس، ماثيو تارجيت الوسط: مارفيلوس ناكامبا، جون ماكجين، دوجلاس لويز ، محمود حسن تريزيجيه الهجوم: أنور الغازي، ويسلي موراييس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا امام محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.