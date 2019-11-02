بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي فى الدوري الإسباني

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر ، حيث ينزل فريق الكرة بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفانتي، في مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز. ويتصدر البلوجرانا الترتيب برصيد 22 نقطة، ويأتي ليفانتي في المركز 11 بـ 14 نقطة ، كما خاض البارسا 10 جولات فقط، حيث تم تأجيل مواجهة الكلاسيكو أمام بـ 14 نقطة ، كما خاض البارسا 10 جولات فقط، حيث تم تأجيل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ، لشهر ديسمبر المقبل. و من المتوقع أن يدفع المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي بالتشكيل التالي أمام ليفانتي : في حراسة المرمى : مارك أندري تير شتيجن. Advertisements في خط الدفاع : نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليمو لونجليه و جوردي ألبا. في خط الوسط : أرثور ميلو ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج. في خط الهجوم : أنطوان جريزمان ، لويس سواريز و ليونيل ميسي. تنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3.



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