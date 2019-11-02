محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيواجه أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 11 من الخامسة مساء اليوم، على ملعب فيلا بارك في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر Advertisements الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، اندرو روبيرتسون الوسط: آدام لالانا، جيورجينهو فينالدوم، جوردان هيندرسون الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو

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