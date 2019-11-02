خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خفيفة على هامش المران الصباحي اليوم بمعسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر. وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو على تخفيف الحمل البدني والتأهيلي بالمران الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة حيث احتوى المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة. المران على تدريبات خفيفة بالكرة وبعض تدريبات التنس والطائرة بالكرة. ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مساء سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجمل الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك في المران الصباحي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.