شاهد مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون والتي تقام على ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل آرسنال المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 16 نقطة، وفي ظل سعيه للدخول للمربع الذهبي، فسيحرص على تحقيق

نتيجة إيجابية وتجنب التعادل أو الهزيمة ليحافظ على مركزه خاصة مع تقارب النقاط حتى المركز التاسع.

كما يسعى آرسنال لمصالحة جماهيره، وتخطى الخروج من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب إقصائه على يد ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية بعد

التعادل في الوقت الأصلي بخمسة أهداف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، فإن وولفرهامبتون يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ولم يتلقى أي هزيمة منذ تعادله في الأسبوع السادس أمام كريستال بالاس، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية خاصة وأن نتائجه مع كبار الدوري الإنجليزي متزنة، فتعادل مع اليونايتد وتلقى الهزيمة من تشيلسي، وحقق فوزا على مانشستر سيتي.

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شاهد مباراة آرسنال وولفرهامبتون :