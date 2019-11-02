حرصًا من بوابة الوافد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة برشلونة وليفانتي، التي تنطلق في الخامسة مساء على ملعب - سيوتات دي فالنسيا، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني. مدريد صاحب المركز الثاني. ومع الفارق الضئيل مع ريال مدريد، فإن برشلونة يسعى لعدم فقدان أي نقاط لكي يحافظ على صدارته للبطولة الإسبانية. وعلى الجانب الآخر، فإن ليفانتي يحتل المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة. شاهد مباراة ليفانتي وبرشلونة :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.