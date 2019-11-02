شاهد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

حرصًا من بوابة الوافد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة برشلونة وليفانتي، التي تنطلق في الخامسة مساء على ملعب - سيوتات دي فالنسيا، في إطارمباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه ريالمدريد صاحب المركز الثاني.
ومع الفارق الضئيل مع ريال مدريد، فإن برشلونة يسعى لعدم فقدان أي نقاط لكي يحافظ على صدارته للبطولة الإسبانية.
وعلى الجانب الآخر، فإن ليفانتي يحتل المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.
شاهد مباراة ليفانتي وبرشلونة :
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