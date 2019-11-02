شاهد.. لاعبو الزمالك يوجهون رسالة إلى محمود عبدالعزيز

وجه لاعبو الزمالك رسالة دعم إلى محمود عبدالعزيز "زيزو" نجم خط وسط الفريق الأبيض، بعد إجرائه عملية جراحية بسبب الإصابة. جراحية بسبب الإصابة. وخضع عبد العزيز لجراحة أمس الجمعة بسبب إصابته في الرباط الصليبي. الرباط الصليبي. ونشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو جمع لاعبي الفريق والجهاز الفني، وهم يوجهون رسائل الدعم إلى محمود عبدالعزيز. شاهد الفيديو..

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