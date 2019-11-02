تقرر بصفة رسمية، اختيار مركز التعليم المدني بالجزيرة، ليكون مقرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. تنطلق البطولة في الفترة من 8 ل22 نوفمبر الجاري، حيث تقام المباريات على ملعبي ستاد السلام وستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز التعليم المدني مقر لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.