نتيجة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

ينتظر عشاق نادي مانشستر سيتي مباراة ساوثهامتون فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-2020, والمقرر إقامتها على “ملعب الإتحاد” بمدينة مانشستر يوم السبت 2 نوفمبر, فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, 15:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل السيتي اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي ليفربول بعد أن حقق الفوز على استون فيلا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة على ملعب الإتحاد.

ويأتي ساوثهامتون فى المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من هزيمة تاريخية 0-9 على ملعبه ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج, وازدادت جراحه بالخروج من الدور الرابع فى كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء الماضي أمام مستضيفه مانشستر سيتي بثلاثية.

ويسعي المدير الفني للسيتي “بيب جوارديولا” الي تحقيق الفوز على ضيفه ساوثهامتون لمواصلة اللحاق بمتصدر البريميرليج ليفربول والأبتعاد عن ليستر سيتي وتشيلسي الملاحقين بالمركز الثالث والرابع بالترتيب بنفس رصيد النقاط 20 نقطة, وكان جوارديولا قد أراح رحيم سترلينج ونجم وسط الفريق البلجيكي كيفين دي بروينه فى لقاء كأس الرابطة.

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ويغيب عن السيتي بداعي الإصابة كلاً من ( ليروي ساني -أنجيلينو – أيميرك لابورتي -رودري -أوليكساندر زينشينكو).

ويأمل المدير الفني لساوثهامتون “رالف هازنهاتل” الى الخروج من ملعب الإتحاد بنتيجة إيجابية فى ظل النتائج السلبية الأخيرة والتي قد تتسبب فى إقالته فى حالة الهزيمة بنتيجة ثقيلة كما حدث أمام ليستر سيتي فى الجولة الماضية والخروج من شبح الهبوط مبكراً.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين السيتي وساوثهامتون فى الدوري الإنجليزي: