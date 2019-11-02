ينتظر عشاق العملاق الكتالوني مباراة ليفانتي فى إفتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب ليفانتي “ملعب سيوداد دي فالنسيا” يوم السبت 2 نوفمبر, فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, 15:00 بتوقيت جرينتش. ويدخل البارسا اللقاء فى صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 22 نقطة بعد الفوز فى الجولة الماضية على بلد الوليد بخماسية والتي شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه هدفين وصناعة هدفين لزملاءه. ويأتي نادي ليفانتي فى المركز الحادي عشر من ترتيب جدول الليجا برصيد 14 نقطة متساوياً فى النقاط مع فالنسيا وبلد الوليد. ويسعي المدرب “فالفيردي” الي تحقيق الفوز للإستمرار فى صدارة جدول الترتيب والحفاظ على فارق النقطة بينه وبين الريال والذي يأتي ثانياً برصيد 21 نقطة والذي تنتظره مواجهة أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لصالح نفس الجولة. Advertisements ويأمل مدرب ليفانتي “فرانسيسكو لوبيز” الي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام البارسا للتقدم فى جدول ترتيب الليجا, وقد شهدت الجولة الماضية فوز ليفانتي خارج ملعبه على ريال سوسيداد بنتيجة 1-2. وإليكم آخر 10 مواجهات بين برشلونه وليفانتي فى الدوري الإسباني: الموسم + الجولة النتيجة الملعب 2013-2014 الجولة (1) برشلونة 7-0 ليفانتي كامب نو 2013-2014 (الجولة20) ليفانتي 1-1 برشلونة سيوداد دي فالنسيا 2014-2015 (الجولة4) ليفانتي 0-5 برشلونة سيوداد دي فالنسيا 2014-2015 (الجولة23) برشلونة 5-0 ليفانتي كامب نو 2015-2016 (الجولة4) برشلونة 4-1 ليفانتي كامب نو 2015-2016 (الجولة23) ليفانتي 0-2 برشلونة سيوداد دي فالنسيا 2017-2018 (الجولة18) برشلونة 3-0 ليفانتي كامب نو 2017-2018 (الجولة37) ليفانتي5-4 برشلونة سيوداد دي فالنسيا 2018-2019 (الجولة16) ليفانتي 0-5 برشلونة سيوداد دي فالنسيا 2018-2019 (الجولة35) برشلونة 1-0 ليفانتي كامب نو 2019-2020 (الجولة11) ليفانتي ؟ برشلونة سيوداد دي فالنسيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة وليفانتي فى الدوري الإسباني 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.