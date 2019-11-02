نتيجة مباراة أستون فيلا وليفربول فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

ينتظر عشاق نادي ليفربول مباراة أستون فيلا فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب أستون فيلا “ملعب فيلا بارك” بمدينة برمنجهام يوم السبت 2 نوفمبر, فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, 15:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل الريدز اللقاء فى صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 28 نقطة وبفارق سته نقاط عن ملاحقه نادي مانشستر سيتي وقد حقق ليفربول الفوز على ملعب أنفيلد فى الجولة الماضية على حساب نادي توتنهام بنتيجة 2-1 فى غياب النجم المصري محمد صلاح.
ويأتي أستون فيلا فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة, وقد خسر أمام السيتي ضمن منافسات الجولة العاشرة على ملعب الإتحاد بمانشستر بثلاثية نظيفة.
ويسعي المدرب الألماني “يورجن كلوب” الي تحقيق الفوز للأستمرار فى صدارة البريميرليج والحفاظ على فارق السته نقاط بينه وبين ملاحقه مانشستر ستي, وكان الريدز قد تأهل الأسبوع الماضي الي الدور الخامس من كأس الرابطة الإنجليزية فى المباراة المثيرة والممتعة والتي إنتهت بفوز ليفربول بالركلات الترجيحية بعد أن تعادلا فى الوقت الأصلي بنتيجة 5-5,والتي غاب عنها اللاعبين الأساسيين ومن المتوقع أن يشارك النجم المصري “محمد صلاح ” فى لقاء أستون فيلا.
ويسعي كذلك مدرب أستون فيلا “دينيسي سميث” الى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز على ملعب فيلا بارك وكان قد أشاد باداء اللاعب المصرى “محمود تريزيجيه” فى لقاء الفريق الأخير أمام السيتي بالجولة العاشرة من البريميرليج ويأمل ان يحقق على ملعبه مفاجأه أمام الريدز فى ظل المعنويات العالية بعد الفوز بهدف المصري “أحمد المحمدي” على وولفرهامبتون يوم الأربعاء الماضي والتأهل الي الدور الخامس من كأس الرابطة الإنجليزية.
وإليكم آخر 10 مواجهات بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي:
|الموسم + الجولة
|النتيجة
|الملعب
|2011-2020 (الجولة16)
|استون فيلا 0-2 ليفربول
|فيلا بارك
|2011-2012 (الجولة32)
|ليفربول 1-1 استون فيلا
|آنفيلد روود
|2012-2013 (الجولة17)
|ليفربول 1-3 استون فيلا
|انفيلد روود
|2012-2013 (الجولة31)
|استون فيلا 1-2 ليفربول
|فيلا بارك
|2013-2014 (الجولة2)
|استون فيلا 0-1 ليفربول
|فيلا بارك
|2013-2014 (الجولة22)
|ليفربول 2-2 استون فيلا
|آنفيلد روود
|2014-2015 (الجولة4)
|ليفربول 0-1 استون فيلا
|انفيلد روود
|2014-2015 (الجولة22)
|استون فيلا 0-2 ليفربول
|فيلا بارك
|2015-2016 (الجولة7)
|ليفربول 3-2 استون فيلا
|انفيلد روود
|2015-2016 (الجولة26)
|استون فيلا 0-6 ليفربول
|فيلا بارك
|2019-2020 (الجولة11)
|استون فيلا ؟ ليفربول
|فيلا بارك
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة أستون فيلا وليفربول فى الدوري الإنجليزي 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.