أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي

افتتح مانشستر يونايتد مباريات الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة من بورنموث بنتيجة 1-0 على ملعب دين كورت، بعد ظهر اليوم السبت 2 – 11 – 2019.

مانشستر يونايتد تجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الثامن (مؤقتًا) بينما تقدم بورنموث إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، ليعود فريق الشياطين الحمر إلى دوامة الانكسارات التي لاحقته على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر مع بداية شهر نوفمبر.

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز يتيم خلال الخمس مباريات الأخيرة في البريميرليج، حدث على ملعب نوريتش سيتي “كارو روود”.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم

هداف بورنموث 1-0

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