افتتح مانشستر يونايتد مباريات الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة من بورنموث بنتيجة 1-0 على ملعب دين كورت، بعد ظهر اليوم السبت 2 – 11 – 2019.
مانشستر يونايتد تجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الثامن (مؤقتًا) بينما تقدم بورنموث إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة، ليعود فريق الشياطين الحمر إلى دوامة الانكسارات التي لاحقته على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر مع بداية شهر نوفمبر.
ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز يتيم خلال الخمس مباريات الأخيرة في البريميرليج، حدث على ملعب نوريتش سيتي “كارو روود”.
شاهد أهداف مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم
هداف بورنموث 1-0
طالع أيضًا
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.