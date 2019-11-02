أهداف ليفربول وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

سافر متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “ليفربول” إلى مدينة بيرمنجهام لمواجهة الصاعد حديثًا إلى البريميرليج “أستون فيلا” على ملعب فيلا بارك، اليوم السبت 2-11-2019، ضمن الجولة الحادية عشر من المسابقة الأقوى في العالم.

وحامت شكوك حول إمكانية مشاركة النجم المصري “محمد صلاح” رفقة ليفربول بسبب إصابة تعرض له في نهاية مباراة توتنهام، حيث غاب كذلك عن مباراة الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام آرسنال، والتي انتهت بفوز صعب للريدز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على ملعب آنفيلد روود بعد التعادل في الوقت الأصلي 5/5.

وتحظى مواجهة ليفربول وأستون فيلا باهتمام شريحة عريضة من جمهور الكرة في مصر، نظرًا لوجوده ثلاثة لاعبين مصريين في ملعب فيلا بارك اليوم هم “أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح” وجميعهم لعبوا لأندية في الدوري المصري الممتاز “غزل المحلة وإنبي والأهلي والمقاولون العرب” – على الترتيب -.

أهداف مباراة أستون فيلا وليفربول اليوم

بعد قليل..

طالع أيضًا