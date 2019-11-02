رياضة | التشكيل الرسمي لليفربول أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Bein Sport HD مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لليفربول أمام أستون فيلا.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم Bein Sport HD مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا بعد قليل في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج". ويسعى الريدز لمواصلة مشوارهم المتميز في الدوري الإنجليزي للاستمرار في الابتعاد في صدارة الترتيب عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه. وضم تشكيل ليفربول كلا من :- حراس المرمى : أليسون Advertisements خط الدفاع : أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون خط الوسط : لالانا - هيندرسون - فاليندوم خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينيو.

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