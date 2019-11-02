رياضة | ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الرعب يقود تشكيل برشلونة ضد ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي بعد قليل في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا". ويأمل رجال المدرب فالفيردي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التصدر لجدول الترتيب. وضم تشكيل برشلونة كلا من :- حراسة المرمى : تير شتيجين Advertisements خط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - سيرجيو روبيرتو خط الوسط : أرثور - فرانكي دي يونج - فيدال خط الهجوم : أنطوان جريزمان - سواريز - ليونيل ميسي

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