رياضة | رأي مصطفي البنا الشهير بسعفان في تعليق أحمد عفيفي على تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأي مصطفي البنا الشهير بسعفان في تعليق أحمد عفيفي على تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصطفى البنا الشهير بسعفان عن تعليق المحلل الرياضي أحمد عفيفي على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مبديا رأيه في الأمر.

وقال البنا في فيديو له اليوم: "كل الناس بتتكلم على عودة العلاقات بين معالي المستشار تركي آل والشيخ والأهلي وهناك حديث كثير أنا مش فاهم هي كانت مجرد زوبعة في فنجان والناس عمالة تتكلم على فيديو أحمد عفيفي وتعليقه على أبو ناصر".

شاهد ماذا قال مصطفى البنا ورأيه في تعليق أحمد عفيفي





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