رياضة | رأي مصطفي البنا الشهير بسعفان في تعليق أحمد عفيفي على تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأي مصطفي البنا الشهير بسعفان في تعليق أحمد عفيفي على تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث مصطفى البنا الشهير بسعفان عن تعليق المحلل الرياضي أحمد عفيفي على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مبديا رأيه في الأمر.
وقال البنا في فيديو له اليوم: "كل الناس بتتكلم على عودة العلاقات بين معالي المستشار تركي آل والشيخ والأهلي وهناك حديث كثير أنا مش فاهم هي كانت مجرد زوبعة في فنجان والناس عمالة تتكلم على فيديو أحمد عفيفي وتعليقه على أبو ناصر".
شاهد ماذا قال مصطفى البنا ورأيه في تعليق أحمد عفيفي
وكان المستشار تركي آل الشيخ رد على فيديو نشره أحمد عفيفي المتحدث السابق لنادي بيراميدز والذي يطالب فيه بدفع الشرط الجزائي الخاص بعبد الله السعيد لاعب الفريق عندما وقع إلى الزمالك وهو في الأهلي.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك: "مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي".
وأضاف آل الشيخ :"لكن أنت مصر على الصراحة خذ صراحة.. أولاً - بالنسبة لموضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله".
وتابع: "ثانياً علاقتي بالنادي إلى أحبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لتقديري.. ثالثًا مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال للأسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب واهم سبب اني اهلاوي".