رياضة | بشرى لليفربول.. أستون فيلا تخصص سقوط أمام متصدر الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى لليفربول.. أستون فيلا تخصص سقوط أمام متصدر الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميير ليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

تاريخ مواجهات أستون فيلا ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

لم يحقق نادي أستون فيلا سوى 4 انتصارات فقط من 38 مباراة لهم أمام الفرق المتصدرة حيث خسروا 26 وتعادلوا 8، آخر فوز لهم ضد فريق متصدر كان على تشيلسي في مارس 2014.

كان️ اللقاء الأخير بين نادي أستون فيلا ونظيره ليفربول في فبراير عام 2016 حيث حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا خارج أرضه علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام بنتيجة 4 / 0 ويغيب عن صفوف نادي ليفربول كل من اللاعب الدولي الكميروني مدافع الريدز جويل ماتيب واللاعب الدولي السويسري شاكيري للإصابة بينما يغيب المهاجم ديفيز لاعب أستون فيلا عن المباراة للإصابة في لقاء سيقوده الحكم الدولي الإنجليزي جوناثان موس.

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موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

موقف أستون فيلا ضد ليفربول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة باحثا عن الثلاث نقاط للانفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يرغب نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه للعودة إلي طريق الانتصارت مرة أخري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 0 ليبتعد عن مراكز الهبوط ويقترب من فرق منتصف الجدول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.