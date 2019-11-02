رياضة | القوائم الكاملة لمنتخبات أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوائم الكاملة لمنتخبات أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر الخليج 365 الرياضية القوائم الكاملة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تنطلق في مصر يوم 8 نوفمبر على مجموعتين، الأولى تضم مصر ومالي وغانا والكاميرون، والثانية كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا.



قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا



حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي



الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي



خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر



خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

المدرب: شوقي غريب خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.المدرب: شوقي غريب قائمة منتخب غانا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.



الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.



الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.



الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.



المدرب: إبراهيم تانكو المدرب: إبراهيم تانكو قائمة منتخب الكاميرون لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.



خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.



خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.



خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.



المدرب ريجوبيرت سونج المدرب ريجوبيرت سونج قائمة منتخب مالي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.



خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو.



خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.



خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.

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المدرب: فاجنيري ديارا المدرب: فاجنيري ديارا قائمة منتخب كوت ديفوار لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمي: اليعازر إيرا تاب، نيكولاس باسيلي، ناجولي مكسيم



خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إيمار تشيك، إسماعيل شيستر، حوناثن سيسيه.



خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي، كوفي فرانك، إيدريسا دومباي، لازار اماني، اندروسن فرانك، ابراهيم سينجاري.



خط الهجوم: مايكل كوما، جونير حامد، يوسف داو، جونيور ابوبكار، إيسوف فاكوم.



المدرب: إبراهيم كامارا المدرب: إبراهيم كامارا قائمة منتخب جنوب إفريقيا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.



الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.



الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.



الهجوم: باكاماني ماهلامبي، ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني.



المدرب: ديفيد نوتواني المدرب: ديفيد نوتواني قائمة منتخب زامبيا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمى: مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين.



الدفاع: موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا



الدفاع: فيلد كانديلا، هاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا، إينوك مويبو، إيمانويل باندا، إدوارد تشيلوفيا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، كينجز كانجا

الهجوم: باتسون ديكا، بيستون باندا ، لاميك باندا، فاشون ساكالا



المدرب: بستون شامبيشي المدرب: بستون شامبيشي قائمة منتخب نيجيريا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما



حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.



الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان



الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو



الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.



المدرب: إماما أماباكابو