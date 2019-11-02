رياضة | عقوبة نارية على مدرب أوراوا الياباني قبل مواجهة الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة نارية على مدرب أوراوا الياباني قبل مواجهة الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم السبت، قرار بعقوبة ساتوشي أوتسوكي، المدير الفني لنادي أوراوا رد ديموندز، لاعتدائه بالضرب على أحد لاعبي فريق كاشيما أنتلرز، في المباراة التي انتهت بفوز كاشيما بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الياباني.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وألزم اتحاد الكرة، مدرب أوراوا بدفع مبلغ مليون ين ياباني، لقيامخ بدفع لاعب كاشيما بقوة، وإسقاطه أرضًا، عندما وقف بجواره في أعقاب لعبة مشتركة مع أحد نجوم نادي أوراوا رد ديموندز.

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وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.

يذكر أن الهلال واجه فريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعد التعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الدرة بالسعودية بنتيجة، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد، على ملعب ملعب سايتاما.

وشهد نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا مواجهة فريق برسبوليس أمام كاشيما أنتلرز، والتي استطاع فيها الآخير أن يحقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، ويتوج بالبطولة القارية.

ويحصل بطل دوري أبطال آسيا 2019 على كأس المسابقة بالإضافة إلى جائزة مادية، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

