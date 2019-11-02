رياضة | الدوري السعودي.. مزاعم عن مؤامرة ضد عبد الرزاق حمد الله

يذكر أن حمد الله كان قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.

وقال العصيمي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ إن حمد الله يتعرض لحرب بتسليط من الأندية المنافسة؛ لمحاولة إيقافه عن المباريات من خلال منحه البطاقات المجانية.

وأضاف أن حمد الله، مهدد بالغياب عن اللقاء القادم لنادي النصر، في حال حصل على بطاقة صفراء أمام أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وعاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للتألق من جديد؛ بتسجيله هدفين في شباك الهلال ليقود فريقه لتحقيق فوز صعب وثمين، وبهذا يكون حمد الله قد استطاع أن يبطل أثر النحس الذي لازمه منذ بداية الموسم؛ حيث كان يعاني من تراجع في المستوى التهديفي بشكل ملحوظ، إذ شارك الدولي المغربي في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه الكبير العام الماضي.

ويستضيف النصر نظيره فريق أبها، اليوم السبت، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء تحكيميا؛ المجري فيكتور كاساي "حكم ساحة"، ويعاونه جورجي رينج، فينسيل توث، وتاماس بوجنار "حكم رابع"، واليوناني تاسيوس سيديروبولوس "حكم فيديو"، كوستاراس بوليكنوريس "مساعد حكم فيديو".

ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.