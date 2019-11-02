رياضة | عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مع بعض المقربين منه عن وضعه وإمكانية إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مفاجأة سارة لـ"كهربا" في أزمته مع الزمالك

وكان كهربا قد انضم للنادي البرتغالي مطلع الموسم الجاري بعدما رفض الاستمرار مع الزمالك.

وشدد اللاعب على أنه حصل على تأكيدات من المحامي الخاص به بعد الإطلاع على الملف الخاص به بعدم إيقافه.

وأوضحوا للاعب أن سقف العقوبات سيكون مالي فقط ولن يصل لمرحلة الإيقاف بشكل نهائي.

وكان كهربا قد رفض الاستمرار مع الزمالك مطلع الموسم الجاري وسافر للبرتغال بسبب الخلاف على الأمور المالية.

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وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.