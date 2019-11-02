رياضة | التشكيل المتوقع لأتليتكو مدريد أمام إشبيلية بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان لقاء قويا بالدورى الإسبانى عندما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا علي نظيره إشبيلية، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يسعي فيه الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة نحو المربع الذهبي لليجا، في لقاء سيقوده الحكم روبن جوميز.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيف ثقيل علي نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يقام لقاء أتليتكو مدريد مع نظيره إشبيليه، ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعه ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعه ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد أمام إشبيليه بالدوري الإسباني

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حراسة المرمى :أوبلاك

خط الدفاع : أرياس - فيليبي - هيرموسو - لودي

خط الوسط : لورينتي - هيريرا - ساؤول - ليمار

خط الهجوم : دييجو كوستا، موراتا

ترتيب أتليتكو مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يملك أتليتكو مدريد وإشبيليه نفس الرصيد من النقاط 20 نقطة لكل منهما ولكن يتواجد الروخى بلانكوس في المركز الرابع بفارق الأهداف ويتواجد فريق إشبيليه في المركز الخامس.