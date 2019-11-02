اونلاين | «شووت» NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر SALAH LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ليفربول اليوم SAL

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يلا شوت حصري وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الماضيتين من البريميرليج KOORA ONLINE مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة BEIN MATSH.

كورة ستار وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، GOAL KOORA بينما تعثر فريق أستون فيلا وتعرض لهزيمة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة COOL KOORA.

موقف لاعبا منتخبنا الوطني محمد صلاح و محمود حسن تريزيجه بالإضافة إلي أحمد المحمدي من المشاركة في مباراة اليوم السبت بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي موقف محمد صلاح و تريزيجيه من المشاركة في مباراة استون فيلا ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية والتي شهدت عودة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أساسيا بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام بالجولة السابقة من بطولة البريميرليج.

حراسة المرمي: أليسون بيكر

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خط الدفاع: روبيرتسون _ فان دايك _ لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينهو _ هنديرسون _ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

بينما يدخل دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي : توم هيتون

خط الدفاع : جالبيرت _ مينجز _ انكليزي _ تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز _ ناكامبا _ تريزيجه

خط الهجوم : أنور الغازي _ ويسلي _ ماجين