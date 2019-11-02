اونلاين | «يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

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يلا شوت حصري وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الماضيتين من البريميرليج KOORA ONLINE مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة BEIN MATSH.

كورة ستار وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، GOAL KOORA بينما تعثر فريق أستون فيلا وتعرض لهزيمة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة COOL KOORA.