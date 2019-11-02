اونلاين | كورة Today لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة ليفربول

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حقق الريدز انتصار هام في مباراته الأخيرة من الدوري الإنجليزي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد في مدينة ليفربول.

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ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وحامل اللقب في النسختين الماضيتين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم بث مباشر live hd .. حيث يخوض فريق ليفربول الإنجليزى الذى يضم فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مواجهة قوية أمام أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم .. التى تقام في الخامسة مساء اليوم على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".