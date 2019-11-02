اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ل

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تحدث اللاعب الدولي الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد في تصريحات إعلامية عن مواجهة ليفربول الشهيرة أمام برشلونة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي وعن دور محمد صلاح في هذه المباراة.

حديث لاعب ليفربول عن محمد صلاح

قال أرنولد:" ‏ظهر محمد صلاح في تلك الليلة وهو يرتدي هذا القميص الذي يحمل شعار "لاتستسلم ابدا"، لقد كانت الرسالة المثالية هذه الروح والوحدة تأتي من المدرب. لقد كان لدينا الكثير من الأهداف المتأخرة بحيث لا يمكن أن تكون مصادفة. نحن لا نستسلم أبدًا لأي شيء، ‏كان هناك الكثير في تلك الليلة ضد برشلونة. ما جعله أكبر من ذلك هو أن السيتي واجه ليستر في الليلة السابقة و فنسنت كومباني سجل في الزاوية العليا وحصلوا علي ثلاث نقاط هامة، ‏في غضون 10 أيام ، انتقلنا من المرحلة التي كنا فيها في نصف نهائي دوري الأبطال وفي وضع رائع للفوز بالدوري الممتاز ، حتى يبدو الأمر وكأننا سنخسر كليهما. لقد فعلنا ذلك جيدًا على مدار الموسم ، لكن بدا الأمر وكأننا سننتهي بشيء".

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لاعب ليفربول يتحدث عن ركلة الركنية الشهيرة

قال أرنولد:"‏ ضربت الكرة مع الامل في ذهني لكن كان لديه غريزة في الدوران ووضعها في الزاوية العليا، هدف لا يصدق من أوريجي، ‏حارسهم كان خارجاً ، يصرخ على شخص ما لديهم في الدفاع ، لم يكن حتى في هدفه. لم يكن هناك لاعب برشلونة واحد كان يشاهد الكرة. فكرت "سأفعل ذلك فقط". كنت آمل فقط أن يرى اوريجي يسجل، ‏لم يكن مخططا له. عندما ابتعدت عن الكرة ، رأيت أن لاعبي برشلونة قد خرجوا جميعاً من اماكنهم".

لاعب ليفربول يتحدث عن عائلته و حياته الشخصية

قال أرنولد:" مازلت أعيش في منزل العائلة الكبيرة انا سعيد للغاية معهم، ‏كان والدي يعمل في لندن كثيرًا عندما كنت طفلاً للمساعدة في إعالة الأسرة ، لذلك كان على أمي أن تأخذني في كل مكان. كان والدي يعمل دائمًا بجد وكان دائمًا هناك لتقديم الدعم لنا، ‏لا توجد طريقة للوصول إلى هذا المستوى بدون أمي وأبي وإخواني تايلر ومارسيل. لقد كانوا دائما هناك بالنسبة لي. لقد استسلموا كثيرا من أجل مساعدة أحلامي تتحقق".