اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش اليونايتد مباشر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش اليونايتد مباشر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعه ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD 2.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث

حراسة المرمى : دافيد دى خيا

خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا

Advertisements

خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا

خط الهجوم : ماركوس راشفورد

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث بالدورى الإنجليزى

يتنافس مانشستر يونايتد وبورنموث، خلال اللقاء على تحقيق الفوز بسبب تجقيقهم لنفس عدد النقاط 13 نقطة ولكن يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بينما بورنموث المركز التاسع.