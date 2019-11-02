اونلاين | رابط كورة اون لاين بث مباشر ليفربول ضد استون بث مباشر رابط ماتش ELliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN

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يدخل ليفربول مباراة أستون فيلا وهو متصدر الدورى الإنجليزى الممتاز، بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع فوزًا مثيرًا من ضيفه توتنهام، بنتيجة 2/1، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

خاض النجم المصرى محمد صلاح، 6 مباريات أمام أرسنال بمسابقة الدورى الإنجليزى بقميص تشيلسى وليفربول سجل خلالها 6 أهداف بواقع 5 أهداف مع ليفربول وهدف وحيد مع تشيلسى، بينما تمكن من صناعة 3 أهداف، ليساهم "الفرعون المصري" بـ9 أهداف فى تاريخ مواجهاته أمام "الجانرز".

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ويستقبل أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.