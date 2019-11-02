الامارات | طرد لاعب مانشستر سيتي السابق بعد 10 ثوانٍ فقط في الدوري الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن طرد لاعب مانشستر سيتي السابق بعد 10 ثوانٍ فقط في الدوري الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم الإيفواري السابق يايا توريه بطاقة حمراء لخطأ ارتكبه بعد 10 ثوانٍ فقط على انطلاق مباراة فريقه كينغداو هوانغهاي ضد نانتونغ جييون في ختام الدوري الصيني لكرة القدم للدرجة الثانية اليوم السبت.

وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، وجّه ركلة نحو لاعب منافس بعيداً من الكرة، بعد مرور عشر ثوانٍ فقط على انطلاق المباراة.

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وبالعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر"، رفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه اللاعب البالغ 36 عاماً، واحتج توريه على القرار، وبدا وكأنه يشير للحكم إلى أن اللاعب الآخر وجّه إليه ضربة بالكوع، قبل أن يقوم هو بالرد عليه وإسقاطه أرضاً.

وانتهت المباراة بخسارة فريق توريه بنتيجة 1-2، علماً بأن ذلك لن يؤثر على تأهل الفريق إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل نظراً لأنه يحتل المركز الأول في ترتيب الدرجة الثانية.