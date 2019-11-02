جنوب أفريقيا تتوج بلقب بطولة كأس العالم 2019 للرجبي على حساب إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

توج منتخب جنوب أفريقيا بلقب كأس العالم للرجبي للمرة الثالثة في تاريخه إثر تغلبه على نظيره الإنجليزي 32 / 12 اليوم السبت في النهائي الذي أقيم على ملعب استاد يوكوهاما الدولي في اليابان.



وحافظ منتخب جنوب أفريقيا، المتوج باللقب في نسختي 1995 و2007، على سجله خاليا من الهزائم في المباريات النهائية بكأس العالم.

أما المنتخب الإنجليزي، فقد أخفق في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج بنسخة عام 2003 إثر فوزه في النهائي على نظيره الأسترالي.