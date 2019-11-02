شكرا لقرائتكم 3 نجوم على اعتاب بيراميدز في الشتاء.. بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على صفقات نادي بيراميدز الشتوية، بعد دخول النادي في مفاوضات مكثفة لضم أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق بناءا على رؤية الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق.

ويواجه بيراميدز أزمة كبيرة بسبب عدم قانونية ضم لاعبين جدد بعد قيد 30 لاعب مطلع الموسم ثم تم استنفاذ الاستبدال قبل انطلاق الموسم، ومن ثم لا يحق للفريق ابرام تعاقدات جديدة في الشتاء.

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ويضغط مسئولو بيراميدز على اتحاد الكرة لتغيير نظام الاستبدال والقيد في الميركاتو الشتوي القادم حتي يتثني للفريق قيد لاعبين جدد.

ويرغب بيراميدز في قيد أحمد حمودي في الشتاء بعد ضمه مجانا مطلع الموسم ولم يتم قيده لاستنفاذ الاستبدال، كما يدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع الأهلي لشراء الـ 6 أشهر المتبقية في عقد أحمد فتحي مع الفريق الأحمر، كما يدرس النادي أيضا التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا نجم افيس من خلال دفع الشرط الجزائي المدون في عقده مع النادي البرتغالي.