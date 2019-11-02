شكرا لقرائتكم 3 نجوم على اعتاب بيراميدز في الشتاء.. بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه بيراميدز أزمة كبيرة بسبب عدم قانونية ضم لاعبين جدد بعد قيد 30 لاعب مطلع الموسم ثم تم استنفاذ الاستبدال قبل انطلاق الموسم، ومن ثم لا يحق للفريق ابرام تعاقدات جديدة في الشتاء.
ويضغط مسئولو بيراميدز على اتحاد الكرة لتغيير نظام الاستبدال والقيد في الميركاتو الشتوي القادم حتي يتثني للفريق قيد لاعبين جدد.
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